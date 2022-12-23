Россия существенно продвинулась в вопросе демилитаризации Украины, - Песков

В Кремле отмечают существенное продвижение в достижении цели демилитаризации Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Можно констатировать, что здесь существенное продвижение на пути демилитаризации", - сказал он.

Так Песков ответил на вопрос, можно ли считать выполненной одну из целей спецоперации, а именно, по снижению военного потенциала Украины, передает РИА Новости.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что военные запасы Киева скоро закончатся, в отличие от запасов России.

"Я сейчас не буду назвать цифры, сколько в день, скажем, снарядов тратим. Это большие цифры. Но разница между нами, скажем, и теми, кто нам противостоит, заключается в том, что, скажем, украинский ВПК если не обнулился целиком, то стремительно к этому движется. Собственной базы скоро не останется", - сказал президент.