Жители Первоуральска попросили Вексельберга "подарить" им отопление на Новый год

Жители четырех домов в Первоуральске обратились к председателю совета директоров компании "Ренова" и совладельцу энергохолдинга "Т плюс" Виктору Вексельбергу с просьбой решить проблему с отоплением квартир.

Уже несколько месяцев жильцы домов на Вайнера № 49, 51, 53 и 55 живут в неотапливаемых квартирах, где вместо горячей воды из крана бежит еле теплая. В это же время под окнами шестой раз за два месяца ремонтируют трубы, откуда идет пар. Теплотрасса возле домов тоже горячая, однако в квартиры тепло не поступает, при этом в счет за отопление горожанам приходит под 3 тыс. рублей.

"На теплотрассе растаял снег, значит батареи горячие, но у нас в квартирах чуть теплые батареи. Получается, мы отапливаем улицу и платим за отопление, которое происходит на улице. Копают каждый месяц, все обещают, а толку никакого нет. Постоянно нет горячей воды и отопления, за что я плачу деньги - сама не знаю", - рассказала жительница дома №51 Анастасия.

В домах проживает много пенсионеров, которые, по их словам, по полпенсии отдают за коммуналку, при этом даже не имея возможности помыть посуду или принять душ.

Жители напомнили Вексельбергу, что в этом году заксобрание Свердловской области признало его Почетным жителем, а в прошлом году его компания ПАО "Т плюс" взяла в аренду городские сети Первоуральска, которые теперь должна содержать. Сейчас жильцы домов готовят коллективные иски в суды, однако надеются, что проблему поможет разрешить глава "Т плюс".

"Вексельберг, сделай подарок на Новый год! Отремонтируй сети!" - скандируют первоуральцы.

На момент публикации не удалось получить комментарий от "Т плюс". Накануне.RU направили в компанию официальный запрос.