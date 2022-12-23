23 Декабря 2022
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Фото: imgresizer.eurosport.com/ скрин

Месси – главный претендент на "Золотой мяч" в 2023 году

После победы на футбольном чемпионате мира и выдающейся игры в решающих стадиях турнира, лидер сборной Аргентины Лионель Месси стал основным претендентом на получение следующего «Золотого мяча».

Аргентинская дружина впервые с 1986-го года завоевала титул чемпиона мира, и главной движущей силой команды на турнире, проходившем в этом году в Катаре, стал легендарный Лионель Месси, который в одном лишь финальном матче против команды Франции отличился двумя забитыми мячами и реализованным пенальти в послематчевой серии. Игра завершилась успехом «Альбиселесте» со счетом 2:2 и 4:2 по пенальти, а Месси, помимо звания чемпиона мира получил еще и титул самого полезного игрока на турнире.

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Впрочем, это далеко не последняя награда, которая может достаться Лионелю по мотивам его триумфальной игры в Катаре. Несмотря на то, что формально соревнование состоялось еще в конце 2022-го года, главный индивидуальный приз за ЧМ-2022 Месси может получить уже в 2023-м году. И речь, конечно же, о «Золотом мяче» – самой престижной награде в современном футболе, если говорить о личных достижениях. В частности, в то, что именно Лео является основным претендентом на эту статуэтку, верят и аналитики беттинг-компании 1хСтавка, в линии которой уже появились котировки на обладателя трофея в 2023-м году. Тем любителям футбола, которые планируют использовать 1хСтавка промокод, чтобы получить дополнительное вознаграждение за пари на успех Месси в борьбе за «Золотой мяч», наверняка интересно будет узнать, что на данный момент шансы аргентинца оцениваются в 77% вероятности.

Для сравнения, шансы его главных конкурентов – француза Килиана Мбаппе, являющегося одноклубником Месси по ПСЖ и норвежца Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити», оценены гораздо менее внушительными показателями. Тем поклонникам таланта этих футболистов, кто хочет поддержать их ставкой в борьбе за «Золотой мяч», используя промокоды 1хСтавка (https://betonmobile.ru/promokodyi-1xstavka), нужно понимать, что вероятность победы Мбаппе в споре за приз оценена лишь в 23% шансов, а у Холанда – и вовсе 9% шансов. И это несмотря на то, что новый календарный год еще не начался.

Возможно, в течение 2023-го года эти показатели изменятся, и в борьбе за «Золотой мяч» у Месси появится реальная конкуренция, но пока все идет к тому, что выдающееся выступление аргентинца в Катаре практически гарантировало ему восьмой в карьере «Золотой мяч» еще до начала календарного года. Такой вот парадокс.

Напомним, что свои семь предыдущих «Золотых мячей», позволяющие Месси являться рекордсменом по числу этих наград в личной коллекции, Лионель завоевал в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Теги: футбл, лионель месси, золотой мяч, катар, чемпионат мира



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