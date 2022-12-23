В Челябинске суд оставил в СИЗО экс-председателя комитета дорожного хозяйства мэрии

Челябинский областной суд оставил под арестом экс-председателя комитета дорожного хозяйства администрации города Рината Кучитарова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, адвокат просил избрать обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Сам Кучитаров просил суд учесть, что у него осталась семья, двое детей, нуждающиеся в его помощи и поддержке. В СИЗО он пробудет до 5 февраля.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый обеспечил формирование заведомо завышенной начальной цены контракта на выполнение работ по озеленению в рамках благоустройства центральной части Челябинска. после этого он заключил контракт по завышенной цене не менее 32 млн рублей, а также оплатил невыполненные работы на сумму 8 млн рублей.