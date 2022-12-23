23 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России резко вырос уровень тревожности населения

За последнюю неделю тревожность россиян снова заметно подросла после минимальных показателей с начала мобилизации. Если на прошлой неделе свое состояние как тревожное оценивали всего 47% респондентов, то на этой их уже 57%. Пропорционально снизилось число те, кто оценивает свое состояние как спокойное – с 47% до 38%. И снижается число тех, кто не может оценить свое настроение (5%). Таковы данные опроса "Фонда Общественное мнение".

Стоит отметить, что год назад в тот же период ситуация была совершенно иной: тревожных и спокойных россиян было примерно поровну до самого Нового года, да и на протяжении самого 2021 года таких огромных скачков настроений, как в 2022-м, у граждан не наблюдалось. 

Теги: россияне, тревожность, население, настроение



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