На ТМК состоялся корпоративный чемпионат по IT-компетенциям

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) провела корпоративные соревнования для IT-специалистов. Участники решали комплексные задачи из трех блоков – разработка, инфраструктура и кибербезопасность – и в ходе состязаний успешно отражали кибератаки, восстанавливали работоспособность IT-сервисов и разрабатывали новые программные продукты. От участников требовалась командная и кросс-функциональная деятельность высокой сложности, сообщает пресс-служба ТМК.

Мероприятие длилось 4 дня и проходило в Научно-техническом центре (НТЦ) ТМК в Москве в рамках корпоративного форума "Горизонты". Участие в нем приняли специалисты IT-подразделений управляющей компании и предприятий ТМК, которые с 2022 года объединены под единым брендом ТМК++. Соорганизатором соревнований выступила группа компаний (ГК) Softline.

В рамках направления "Кибербезопасность" командам предстояло защитить IT-ландшафт условного предприятия. События разворачивались в рамках сценария, согласно которому вымышленным производственным компаниям-конкурентам нужно было обеспечивать устойчивую работу бизнеса в условиях противодействия кибератакам и методам конкурентной разведки в условиях бюджетных и регуляторных ограничений.

Участники направления "Инфраструктура" восстанавливали работоспособность расположенных на облачном ресурсе IT-сервисов, работа которых была нарушена после инцидента, имитирующего реальное происшествие. Кроме восстановления работоспособности сервисов, необходимо было настроить информационные системы таким образом, чтобы не допустить повторение подобной ситуации.

Третье направление – "Разработка" – было реализовано в формате хакатона, в ходе которого команды-участники создавали концепции и прототипы программных продуктов для решения актуальных задач компании. Участникам был предложен широкий спектр тем: от создания приложения для организации оплаты питания в заводских столовых до информационной системы, анализирующей факторы влияния на цену конечной продукции.

"В сегодняшних условиях всепроникающей цифровизации к IT-специалистам предъявляются повышенные требования – они должны не только быть крепкими профессионалами своего дела, обеспечивая поддержку и развитие всего IT-ландшафта компании, но и развивать клиентоориентированность, коммуникации, стрессоустойчивость, и многие другие так называемые "гибкие навыки". Для этого мы постоянно повышаем квалификацию наших сотрудников и развиваем их ключевые компетенции. По своему формату и масштабу конкурс стал совершенно уникальной возможностью для всестороннего развития наших сотрудников и выявления талантов. Я благодарю участников конкурса: все справились с задачами на отлично!" – сказал директор по информационным технологиям ТМК Дмитрий Якоб.