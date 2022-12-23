В Челябинской области из больницы украли водонагреватели

В Челябинской области задержали подозреваемого в краже 12 водонагревателей из больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел в селе Петропавловка. Ночью из здания больницы, в которой проводится ремонт, похищены 12 водонагревателей. Материальный ущерб составил более 100 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний местный житель, который делал ремонт в учреждении. Похищенные водонагреватели изъяты. На мужчину завели уголовное дело по факту кражи. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.