В Челябинске из-за потепления перенесли открытие главного ледового городка

В Челябинске перенесли открытие ледового городка на площади Революции из-за потепления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

За последнюю неделю температура воздуха в городе дважды повышалась до плюсовых отметок. В связи с этим открытие ледового городка перенесли на 28 ноября.

Напомним, в ноябре выбрали подрядчика для проведения работ по возведению, содержанию и демонтажу ледового городка на площади Революции. Контракт стоимостью 10 млн рублей заключили с компанией из Екатеринбурга "Уральский лед". Подрядчик должен построить ледовый городок до 22 декабря, а также установить световые конструкции и фигуры, содержать городок, а до 28 февраля демонтировать. В этом году темой городка станет "Ледяной аквариум".