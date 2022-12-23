23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

Екатеринбургский суд оправдал челябинцев, осужденных за изнасилование школьниц

Троих жителей Челябинска, осужденных в Екатеринбурге за изнасилование местных школьниц, оправдали по данной статье. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. Статьи были переквалифицированы на половую связь с несовершеннолетними и развратные действия в отношения двух и более лиц.

Роману Калмыкову дали 3 года и 1 месяц, Василию Мерзличенко - 3 года, а Николаю Мерзличенко - два года и 10 месяцев колонии.

Напомним, все случилось 8 октября 2021 года на съемной квартире дома по улице Малышева в уральской столице. Трое приезжих из Челябинской области 36, 28 и 20 лет якобы надругались над несовершеннолетними девушками 2007 и 2006 годов рождения.

Позднее Александр Бастрыкин поручил главе СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему о ходе расследования данного уголовного дела. Сейчас продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали случившемуся.

Теги: Екатеринбург, изнасилование, школьница, суд



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