ТМК вошла в топ-3 лидеров устойчивого развития

Трубная металлургическая компания (ТМК) вошла в тройку лидеров ежегодного рейтинга устойчивого развития журнала "Эксперт". Компания заняла третье место в списке 100 крупных российских компаний из различных секторов экономики, сообщает пресс-служба ТМК.

Авторы исследования основывались на информации из открытых источников и данных, предоставленных самими компаниями. В итоговой оценке учитывались такие показатели, как социальная политика и управление персоналом (текучесть кадров, профессиональный уровень, работа с профильными вузами), экологическая политика (объемы выбросов), вклад в развитие региона присутствия (строительство инфраструктуры и социальных объектов, благотворительность, поддержка публичных мероприятий, партнерство с НКО и муниципальными организациями, программы соответствия Целям устойчивого развития ООН) и работа с малым и средним бизнесом. При этом составители в этом году отказались от экономико-финансового компонента, который демонстрировал темпы роста компаний.

ТМК удостоена высоких оценок по всем направлениям, при этом наибольшее количество баллов по сравнению с другими лидерами рейтинга компания получила за поддержку экономики регионов, развитие территорий присутствия и экологическую политику. Эксперты отдельно отметили, что ТМК – одна из немногих российских компаний, которые среди прочей деятельности по охране окружающей среды фокусируются именно на заботе о водных ресурсах в регионах присутствия.

"Вокруг предприятий ТМК сформировались пространства устойчивого развития, где бизнес взаимодействует с образовательными и социальными учреждениями, улучшает экологическую обстановку, задает высокую технологическую планку для поставщиков. Так мы создаем благоприятную среду для наших сотрудников, их семей и других горожан, условия для развития городов, регионов и в конечном счете собственного бизнеса. Эти усилия приносят результаты, и высокие позиции в рейтингах объективно отражают эти достижения", – сказал заместитель генерального директора ТМК, куратор деятельности ТМК в области устойчивого развития Владимир Оборский.