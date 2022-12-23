Ущерб от преступлений в России с начала года составил 700 миллиардов рублей

За 11 месяцев 2022 года ущерб от преступлений в России составил 700 млрд руб., это почти на 9% меньше, чем за тот же период 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Около двух третей ущерба (60,4%) приходятся на преступления, зарегистрированные в городах и ПГТ.

Число преступлений экономической направленности почти не изменилось по сравнению с прошлым годом (-0,7%). Выявлено 106,3 тыс. преступлений такой категории. Ущерб от экономических преступлений составил 322,5 млрд руб.