Девять рейсов задержали в аэропорту Челябинска из-за ледяного дождя

"Челябинским транспортным прокурором проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров. Оказание авиакомпаниями услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, контролируется", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Не смогли вылететь по расписанию рейсы в Ханты-Мансийск, Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Минеральные воды.

В аэропорту Челябинска задержали девять рейсов из-за ледяного дождя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.





