23 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ЦПКиО

Очередь на "Тинькофф-Горку" станет короче. ЦПКиО запускает продажу билетов онлайн

В этом году Парк им. Маяковского решил значительно сократить время, которое екатеринбуржцы проводят в очереди на 17-метровую "Тинькофф-Горку". Для этого на сайте парка в ближайшие дни откроется онлайн-продажа билетов. Более того, для владельцев абонемента на 4 ската будет предусмотрен быстрый проход, благодаря чему сразу после спуска им не придется снова отстаивать очередь.

Как сообщает пресс-служба ЦПКиО, в этом году горку решили сделать еще более экстремальной. На ней появится два крутых ската, где смогут кататься только взрослые и дети от 7 лет и 120 см. Для детей помладше и тех, кто не особо любит экстрим, парк готовит другую - 8-метровую горку, которая уже скоро откроется.

Подъемник будет доставлять специальные тюбинги наверх, благодаря чему посетители смогут подниматься по лестнице налегке. Билет для взрослого стоит 100 рублей (300 рублей за 4 спуска), для детей 7-13 лет - 70 рублей (200 рублей за 4 спуска).

Горка не будет работать по понедельникам. Со вторника по четверг время работы с 12.00 до 20.00, в пятницу - с 12.00 до 21.00. Выходные и праздники - с 11.00 до 21.00. Касса закрывается за 30 минут до окончания работы горки.

Напомним, за прошлые новогодние праздники, на 17-метровой горке, что приравнивается к высоте пятиэтажного дома, успели прокатиться более 25 тыс. раз. Хотя для этого и приходилось отстоять немаленькую очередь.

Теги: Тинькофф-горка, ЦПКиО, онлайн-продажа



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