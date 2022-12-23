23 Декабря 2022
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

МИД: Москва не готова обсуждать гарантии безопасности, пока на Украине остаются инструкторы НАТО

Переговоры о гарантиях безопасности не будут проходить, пока на Украине остаются инструкторы НАТО и наемники, а также пока не будут признаны определенные Россией реалии на земле. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

По словам дипломата, Запад также должен перестать "накачивать" Украину оружием и поддерживать режим президента Владимира Зеленского.

Пока что "преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях безопасности в привязке к Украине и Евро-Атлантике", подчеркнул представитель министерства. "Мяч сейчас на американской стороне поля", — цитирует его ТАСС.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в первую очередь необходимо обсудить гарантии безопасности для Украины, а уже затем — для России.

По его словам, выход из украинского кризиса должен разрешаться в соответствии со всеми нормами международного права путем предоставления гарантий безопасности прежде всего Киеву.

Теги: мид рф, украина, гарантии безопасности, инструкторы нато



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