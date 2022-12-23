В Миассе подорожает проезд в общественном транспорте

В Миассе Челябинской области с 1 феврале 2023 года подорожает проезд в общественном транспорте. Решение будет принято на заседании собрания депутатов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Стоимость проезда в автобусе увеличится с 23 до 25 рублей, в троллейбусе – с 19 до 20 рублей. Использование безналичного расчета при оплате обеспечит прежнюю цену проездных билетов.

Принятые меры позволят увеличить выручку более чем на 2,5 млн рублей автобусного предприятия, на 3,1 млн рублей троллейбусного предприятия.