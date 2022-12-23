Минфин запланировал дополнительно 2 трлн рублей расходов в 2022 году

Запланированные на текущий год расходы федерального бюджета России решено увеличить на 2 трлн руб.

С утвержденных ранее 29 трлн главный финансовый документ увеличится до 31 трлн. Аналогичное значение расходов – 31,015 трлн руб. – приведено на портале "Электронный бюджет".

Актуальная на настоящий момент бюджетная роспись – т. е. текущий план распределения трат по отдельным направлениям на 2022 год.

Речь идет о переносе финансирования части обязательств следующего года на этот год. Вряд ли до конца года удастся освоить всю запланированную сумму. Фактическое исполнение расходов составит около 30 трлн руб. Уточнение бюджетной росписи в данном случае носит отчасти технический характер, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству.