Автобусы Екатеринбурга изменят маршруты в новогодние праздники

ЕМУП "Гортранс" предупредил жителей Екатеринбурга об изменении маршрута автобусов на время новогодних праздников. По новому расписанию общественный транспорт начнет ездить уже 31 декабря.

Так, в канун Нового года - 31 декабря автобусы Екатеринбурга будут ездить только до 23.00. Отправления в рейс последнего автобуса с остановок отдаленных маршрутов запланировано:



- автобусы № 75, 96 и 96б – расписание выходного дня;

- № 95 – ежедневное расписание;

- № 90 "Восточная" – 20.55, "п. Изоплит" – 21.28;

- № 85 "Институт связи" – 21.30, "п. Медный" – 22.20;

- № 88 "м. Ботаническая" – 20.43, "п. Шабровский" – 21.38, "ОПХ" – 21.35;

- № 91 и 91м "м. Ботаническая" – 21.15, "Горный щит" – 21.59, "Широкая речка" – 20.53, "Зеленый бор" – 20.13, "Экодолье" – 19.27, "Верхнемакарово" – 20.10;

– № 97 "м. Ботаническая" – 21.30, "п. Рудный" – 21.57, "Опытный завод" – 20.40.



Время отправления в рейс первого автобуса 1 января с конечных отдаленных маршрутов:



- автобусы № 75 и 90 – расписание выходного дня;

- № 85 "Новомосковская" – 5.45, "п. Медный" – 6.20, "Институт связи" – 6.00;

- № 88 "м. Ботаническая" – 6.56, "ОПХ" – 6.33, "п. Шабровский" – 6.36;

- № 91 "м. Ботаническая" – 5.50, "Широкая речка" – 6.25, "Горный щит" −7.01, "Зеленый бор" – 8.06, "Экодолье" – 8.11;

- № 95 "Институт связи" – 6.40, "Озеро Чусовское" – 7.30;

- № 96 "пл. 1 Пятилетки" – 6.35, "Центр культуры" – 7.10;

- № 96б "пл. 1 пятилетки" – 7.50, "ст. Березит" – 8.31.

- № 97 "м. Ботаническая" – 6.39, "п. Рудный" – 7.20, "Опытный завод" – 7.15.

"Гортранс" также напоминает, что со 2 по 8 января автобусы будут ездить по режиму выходного дня.



