Река "Исеть" обзавелась собственным сайтом

Команда фестиваля "Исетьфест", создала сайт, посвященный истории и экологии реки Исеть. Фестиваль прошел в Екатеринбурге 27-29 июня текущего года в рамках второго форума "Река Исеть". Его слоганом стал: "Исеть дала жизнь Екатеринбургу, пора городу вернуть жизнь реке".

На сайте собраны работы 13 экспертов, которые расскажут о разных гранях, затрагивающих жизнь любимицы уральской столицы: от изменения мостовых конструкций над рекой, до способов сохранения ее экосистемы и внедрения в современный развивающийся ландшафт города.

При этом посетителям сайта не придется читать кучу документов, чтобы ближе познакомиться с историей Исети. Участники фестиваля выписали короткие тезисы своих работ, прикрепив к ним видео доклада.