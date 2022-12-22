Глава УМВД по Екатеринбургу Озеров уходит в отставку

По возвращению из отпуска глава УМВД по Екатеринбургу полковник Игорь Озеров собирается уйти в отставку. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, причиной "исчезновения" Озерова стала далеко не московская проверка, а накопившиеся дни отпуска, где сейчас и находится полковник полиции. После его завершения он уйдет на заслуженный отдых - все основания для этого у него давно уже имеются.

"Полковник Озеров жив и здоров, ни от кого не прячется. Он отдал службе свыше 32 лет, так что не нужно искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет", - добавил Горелых.

Напомним, Игорь Озеров поступил на службу в органы внутренних дел еще в 1993 году, став участковым инспектором милиции ОВД Заволжского района Твери. В 2011 году вступил в должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Тверской области, а два года назад возглавил полицию Екатеринбурга.