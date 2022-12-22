22 Декабря 2022
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Политика За рубежом

Еврокомиссар от Литвы заявил, что санкции против России "достигли потолка"

Санкции, вводимые Евросоюзом против России, достигли своего потолка, заявил еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс.

По его словам, в дальнейшем возможна лишь детализация санкций. "Петля в отношении российской экономики достаточно затянута", - сказал еврокомиссар в интервью литовской радиостанции Ziniu radijas.

Синкявичюс считает, что сейчас внимание следует сосредоточить на исполнении санкций, чтобы Россия не могла их обходить, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России. Компромиссное соглашение было достигнуто в кулуарах саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Уточнялось, что индивидуальные санкции охватили около 200 россиян. Кроме того, ЕС включил в черный список 168 компаний российского военно-промышленного комплекса, энергетического и добывающего секторов.

Теги: санкции, россия, евросоюз



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