22 Декабря 2022
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Ростелеком

Студенту отказывают в выплате после мобилизации отца из-за прописки

Семье мобилизованного свердловчанина отказывают в выплате на ребенка-студента, прописанного в Челябинской области. Об очередном перегибе, которые ранее признал глава региона Евгений Куйвашев, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов.

По его словам, супругу мобилизованного "футболят" с компенсацией на ребенка, так как он учится в другой области. При этом "футболят" сразу в обоих регионах и не объясняют, как можно решить ситуацию.

Жителя Каменска-Уральского мобилизовали в сентябре. В это время его сын уже был прописан и обучался в соседнем регионе в колледже. Когда мать подростка обратилась за соответствующей выплатой, ей отказали со словами: "Где прописаны туда и обращайтесь за компенсацией". При этом в Челябинской области ей отказали с аналогичной формулировкой: "Где мужа призвали – туда и обращайтесь".

"Интересно вот что. В Челябинской области женщине пояснили, что если бы ее мужа призвали у них, то регион прописки ребенка не имел бы значения при выплате компенсации. А пока ребенок меж двух регионов "повис" неприкаянный. Буду разбираться", - написал депутат.

Напомним, во время "прямой линии" Евгений Куйвашев признал, что в области были перегибы с частичной мобилизацией, однако сейчас все вопросы решаются в индивидуальном порядке по каждому обращению. С одной из таких нестандартных ситуаций столкнулись мать и сестра военнослужащего, с которых банк требует погашения кредита родственника. При этом семье отказывают в оформлении кредитных каникул, пока мобилизованный сам из зоны СВО лично не подаст заявление.

Теги: студент, прописка, мобилизация, выплата, Иванов



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