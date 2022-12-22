22 Декабря 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: накануне.RU

Шойгу побывал в зоне СВО и приказал солдатам "не суетиться"

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей в зоне проведения спецоперации. Он проверил условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей.

Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации. Министр обороны проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи, сообщает Минобороны РФ. На передовой Сергей Шойгу пообщался с военнослужащими группировки и поблагодарил их за образцовое выполнение задач специальной военной операции. Поинтересовавшись настроением бойцов, глава военного ведомства получил четкий ответ: "Боевое!".

В ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил министру обороны об организации медицинского обеспечения военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества. Сергей Шойгу обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима.

"Молодцы, молодцы! Топить надо. Это правильно. Чтобы никто не простывал", - сказал министр.

В конце работы на передовой Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом, попросив не суетиться.

"Мы с министром, мы не суетимся", – ответили солдаты.

Теги: Сергей Шойгу, министр обороны, СВО



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