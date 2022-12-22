Папе Франциску и патриарху Кириллу предложили встретиться в Марокко

Встреча патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска на территории Африки, в частности, в королевстве Марокко, могла бы стать посланием всем людям о поиске путей к миру, континент был бы замечательным местом для их встречи.

"Любое усилие, любая инициатива по достижению мира на Украине и во всем мире должна быть благосклонно воспринята и поддержана. Было бы замечательно, если бы Африка, а конкретнее Марокко, стало бы местом этой желанной встречи. Это стало бы посланием всему миру: в основном мусульманская страна примет у себя двух глав христианских церквей для совместного поиска путей к миру. Традиция гостеприимства и открытого и умеренного ислама типична для Марокко", – сказал РИА Новости католический архиепископ Рабата и апостольский администратор Танжера кардинал Кристобаль Лопес Ромеро.

Он отметил, что у него нет информации о возможной встрече папы Франциска и патриарха Кирилла, однако понтифик неоднократно выражал желание, чтобы эта встреча стала реальностью. Тем не менее, по мнению кардинала, необходимо признать, что эта идея – мечта, для воплощения которой нужно совпадение нескольких факторов: ясного и твердого намерения встретиться и поговорить, приглашения и приема со стороны Королевства Марокко, физических и духовных условий для диалога и других.

Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк) заявлял, что отношения Русской православной и Римско-католической церквей в настоящее время фактически заморожены. Подготовка новой встречи патриарха и папы, возможность проведения которой в Иерусалиме Ватикан изучал весной, по словам митрополита, была приостановлена ватиканской стороной.

Первая встреча патриарха Кирилла и папы Франциска состоялась 12 февраля 2016 г. в здании международного аэропорта Гаваны.