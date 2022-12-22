22 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy / РИА Новости

Средний Урал потратил более 55 миллионов на строительство жилья для сельских учителей

Чтобы обеспечить комфортным жильем сельских педагогов, в этом году Средний Урал направил более 55 млн рублей. Соответствующее распоряжение дал глава региона Евгений Куйвшев.

Всего субсидии в этом году получили 24 педагога. Одна из них учитель ИЗО и технологии Ксения Пульникова, которая вместе с супругом и двумя детьми проживает в маленьком однокомнатном доме в дер. Баранникова. Благодаря выплате, Ксения теперь сможет улучшить жилищные условия.

"Я родилась в этой деревне, сюда же вернулась, получив высшее образование, поэтому никуда уезжать не собираюсь и планирую отработать здесь гораздо больше пяти лет. У нас очень хорошая развивающаяся деревня, и хорошо, что власти стимулируют молодежь здесь оставаться. Помимо общеобразовательной школы у нас есть и музыкальная школа, и ФОК – дети постоянно чем-то заняты", – рассказала педагог.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики региона, в 2023 году в Свердловской области вновь стартует программа "Земский учитель". В ее рамках сразу 34 педагога смогут получить субсидию в размере 1 млн рублей за переезд в село.

Теги: учитель, жилье, строительство



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