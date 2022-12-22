В Челябинской области принят областной бюджет на 2023 год с дефицитом в 70 млрд рублей

Закон о бюджете Челябинской области на 2023 год и плановый период принят в третьем чтение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО.

После первого чтения к законопроекту поступили поправки от губернатора Алексея Текслера. В частности, они предусматривают увеличение размера целевых федеральных трансфертов на 8 млрд 229,7 млн рублей по ряду направлений. В частности, 1 млрд 162 млн рублей будет направлено на реализацию программ формирования современной городской среды, еще 792,7 млн рублей будет выделено на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения, 476,6 млн — на создание инженерной и транспортной инфраструктуры для развития туристских кластеров.

На 4 млрд 414 млн рублей уточняется размер ассигнований для реализации инфраструктурных проектов, которые финансируются за счет льготных бюджетных кредитов из федерального бюджета.

В результате доходы бюджета составят более 222 млрд рублей, расходы – около 294 млрд рублей.

Напомним, к первому чтению дефицит областного бюджета был запланирован в размере 51,5 млрд рублей.