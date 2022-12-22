22 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Росатом и МАГАТЭ сблизили позиции по ситуации вокруг Запорожской АЭС

В Москве завершились переговоры главы Росатома Алексея Лихачева и главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Они касались ситуации вокруг Запорожской АЭС.

"В ходе встречи обсуждались подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Отмечена существенная близость позиций по проекту декларации о создании такой зоны. Консультации будут продолжены с пониманием необходимости выхода на взаимоприемлемый текст в максимально сжатые сроки", - говорится в сообщении Росатома.

Обсуждалась ситуация на самой станции, а также вопросы электроснабжения объекта и города Энергодар, в котором живут сотрудники АЭС. Также затрагивалась тема работы на станции экспертов МАГАТЭ.

"Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный", - говорится в сообщении.

Теги: магатэ, росатом, переговоры, запорожская аэс



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