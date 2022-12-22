22 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Блогера TramEkb Соломина посадили на 6 лет за хранение наркотиков

Екатеринбургский блогер Иван Соломин, известный многим как TramEkb, отправился в исправительную колонию общего режима за приобретение и хранение наркотиков. Информация об этом появилась на сайте Свердловского областного суда.

По версии следствия, с 1 октября 2021 года до 10.15 26 января 2022 года Соломин договорился через интернет с неустановленным лицом о совместном сбыте наркотиков. В этой схеме неизвестный приобрел вещества, а блогер уже должен был забрать их из тайника, а позже расфасовать и сделать закладки. Соломин якобы извлек пакет с 97 свертками мефедрона общей массой 208,17 грамма в крупном размере и кокаином общей массой 1 грамм. С этим грузом его и задержали.

В свою очередь Соломин утверждал, что приобрел 1 грамм товара исключительно для себя, а в закладке якобы находилась оптовая партия совершенно другого вещества. Несмотря на это Ленинский районный суд признал блогера виновным, назначив ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Тогда защита екатеринбуржца уже обратилась в Свердловский областной суд, настаивая на том, что следствие не доказало причастность его подзащитного к распространению наркотических веществ.

"Выводы суда о том, что Соломин И.С. незаконно приобрел и хранил при себе наркотические средства в крупном размере, являются правильными, подтверждены приведенными в приговоре доказательствами. Однако судебная коллегия не может согласиться с выводами суда о доказанности наличия у него цели распространения этих наркотических средств, умысла Соломина И.С. на их сбыт в группе с иным лицом по предварительному сговору. Как справедливо указывает автор жалобы, такие выводы суда основаны на предположениях, подобные фактические обстоятельства не установлены из представленных доказательств, которые были непосредственно исследованы в судебном заседании и положены в основу приговора", - говорится в судебном акте.

В связи с этим, дело блогера TramEkb было переквалифицировано с ч.3 ст.30, п. "г" ч.4 ст.228.1 УК РФ на ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Телефон "iPhone Х", который хотели обратить в доход государства, вернули осужденному. Более того, ему сократили срок в исправительной колонии до 6 лет. При этом в срок Соломину засчитали время фактического задержания и содержания под стражей с 27 января 2022 года до вступления приговора в законную силу - 10 октября. Один день содержания под стражей приравнивается к одному дню колонии.

Теги: Соломин, TramEkb, наркотик, суд



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