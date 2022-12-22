22 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Французский бренд нижнего белья DIM уходит из России

Россию покинет очередной заморский бренд. На этот раз речь идет о нижнем белье марки DIM.

ООО "Ди-би-ай рус", развивающее в России сеть монобрендовых магазинов DIM, начало процесс ликвидации юрлица, следует из данных ЕГРЮЛ. На сайте компании говорится, что она остановила поставки в страну. Франчайзинговые магазины продолжат работу даже после закрытия центрального офиса DIM, говорят два консультанта по недвижимости, пишут "Ведомости". Эту информацию подтвердил и представитель одного из крупных московских торговых центров, сообщив, что их арендатор, ООО "Сандри мув" (партнер DIM в столичном регионе), не планирует закрывать свою точку и не испытывает проблем с поставками. Тем не менее, всем франчайзи придется скоро сменить вывеску, чтобы более не ассоциироваться с брендом DIM, уточнил один из консультантов, работавших с ним.

Французский бренд нижнего белья DIM существует с 1953 г., он представлен в 40 с лишним странах. Сейчас им владеет американская компания, специализирующаяся на одежных марках и нижнем белье, – Hanesbrands Inc., ее выручка за прошлый год составила около $6,5 млрд. Ей принадлежат также бренды Champion, Playtex, Bali, L’eggs, Wonderbra, Maidenform, Berlei и Bonds. Поставки продукции DIM в Россию начались в 1997 г.

После начала военной операции на Украине представители различных популярных брендов или магазинов заявили об уходе своих организаций из России. Так поступили, в частности, "L'Oreal", "Gucci", "Chanel", "Cartier". "Икеа".

Теги: DIM, нижнее белье, поставка, Россия



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