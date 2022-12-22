Bloomberg: Конгресс США резко затормозил согласование обещанной Зеленскому помощи

Планы Конгресса США по быстрому продвижению пакета помощи Киеву на сумму 45 миллиардов долларов отложили через несколько часов после выступления украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне, сообщает Bloomberg.

По данным издания, ожидалось, что Сенат США проголосует за помощь в рамках общего пакета расходов на сумму 1,7 триллиона долларов поздно вечером.

Отмечается, что принятие закона о временном финансировании перенесет ключевые решения о финансировании на следующий год, когда республиканцы будут контролировать палату представителей, и даст консерваторам Республиканской партии шанс изменить законопроект, чтобы сократить расходы и, возможно, уменьшить помощь Украине.

В ноябре республиканцы в палате представителей конгресса США представили резолюцию о проверке выделяемых средств на помощь Украине. Законодатели также требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине, в том числе на военную, гражданскую и финансовую помощь, заранее отправлялись на согласование.