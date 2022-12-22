Глава МАГАТЭ прибыл в Москву на переговоры по поводу Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Москву. На переговоры в здание "Росатома" на Ордынке его привез гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он же и станет главным переговорщиком на этой встрече. Также Гросси, как ожидается, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главами Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. При этом президент России Владимир Путин встречаться с высокопоставленным гостем не собирается.