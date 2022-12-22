22 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Политика В России За рубежом
Фото: Twitter Рафаэля Гросси

Глава МАГАТЭ прибыл в Москву на переговоры по поводу Запорожской АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Москву. На переговоры в здание "Росатома" на Ордынке его привез гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Он же и станет главным переговорщиком на этой встрече. Также Гросси, как ожидается, встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, главами Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора. При этом президент России Владимир Путин встречаться с высокопоставленным гостем не собирается.

Гросси пытается выйти на договоренность между Россией и Украиной по поводу создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Сейчас она находится под контролем "дочки" "Росатома".

Теги: рафаэль гросси, магатэ, переговоры, запорожская аэс, алексей лихачев, росатом



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Развитие сюжета:

Ранее 22.12.2022 12:48 Мск Росатом и МАГАТЭ сблизили позиции по ситуации вокруг Запорожской АЭС


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