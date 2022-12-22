В Муравленко мужчину оштрафовали за избиение полицейских

На Ямале суд оштрафовал 42-летнего жителя Муравленко за применение насилия к полицейскому, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

27 августа этого года в полицию обратилась супруга мужчины. Она пожаловалась, что ее пьяный муж ведет себя агрессивно.

"Прибывшие по ее вызову сотрудники полиции потребовали от правонарушителя прекратить противоправные действия и проследовать с ними в отделение полиции. Однако мужчина на законные действия полицейских отреагировал оскорблениями, а затем применил физическую силу в отношении участкового уполномоченного. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.