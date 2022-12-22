Москва не позволит замести под ковер неудобную правду о "Северных потоках", - посольство РФ в США

Россия не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках", говорится в заявлении посольства РФ в США.

В ведомстве пообещали, что будут настаивать на "всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием".

При этом дипломаты поприветствовали стремление западных СМИ "докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке". Речь идет о публикации газеты The Washington Post, в котором говорилось об отсутствии доказательств "в пользу того, что за диверсией стояла Россия".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что теракты против "Северных потоков" нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.

В МИД РФ подчеркивали, что Запад не допустил Россию к расследованию взрывов на "Северном потоке", потому что ему есть что скрывать.