22 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Политика В России
Фото: Министерство обороны Дании

Москва не позволит замести под ковер неудобную правду о "Северных потоках", - посольство РФ в США

Россия не позволит "замести под ковер" неудобную правду о произошедшем на "Северных потоках", говорится в заявлении посольства РФ в США.

В ведомстве пообещали, что будут настаивать на "всестороннем и прозрачном расследовании с российским участием".

При этом дипломаты поприветствовали стремление западных СМИ "докопаться до истины в произошедшей в Балтийском море беспрецедентной атаке". Речь идет о публикации газеты The Washington Post, в котором говорилось об отсутствии доказательств "в пользу того, что за диверсией стояла Россия".

Ранее президент Владимир Путин заявил, что теракты против "Северных потоков" нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур.

В МИД РФ подчеркивали, что Запад не допустил Россию к расследованию взрывов на "Северном потоке", потому что ему есть что скрывать.

Теги: северный поток, посольство рф



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