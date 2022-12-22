22 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россияне всё потратили: потребительские расходы перед новым годом растут очень медленно

Темпы роста потребительских расходов замедляются в России третью неделю подряд. На прошлой неделе рост составил 4,1%, неделей раньше – 4,9%, таковы данные "СберИндекса".

"Похоже, что в этом году могла поменяться сезонность типично высоких предновогодних расходов: пик расходов сместился с самого конца декабря на конец ноября – первую неделю декабря. В середине ноября, сразу после начала распродаж, население сильно нарастило свои траты. В основном тогда выросли непродовольственные расходы. С середины декабря они снизились", - отмечают аналитики.

Траты на непродовольственные товары продолжают снижаться (-2,2% г/г). По сравнению с предыдущей неделей (также -2,2% г/г за 5 – 11 декабря) они практически не изменились, однако это снижение больше, чем наблюдалось в ноябре (-0,2% г/г). Наиболее сильно оно прослеживается в категориях, связанных с офлайн торговлей. Например, траты в "Одежде, обуви и аксессуарах" снижаются на 24,0% г/г (в ноябре -3,3% г/г). Онлайн торговля, напротив, продолжает быстро расти: расходы в "Универсальных магазинах и маркетплейсах" на прошлой неделе увеличились на 32,4% г/г (+27,4% г/г в ноябре).

Сохранилось и замедление темпов роста расходов на услуги. В основном – из-за меньших расходов на услуги, связанные с туризмом.

Теги: россияне, потребительские расходы, спрос



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