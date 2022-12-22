22 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

Под Екатеринбургом "Газель" врезалась в водителя, вышедшего из припаркованного автомобиля

На трассе "Екатеринбург - Тюмень" накануне вечером произошло смертельное ДТП. "Газель" на полном ходу врезалась в водителя, вышедшего из своего автомобиля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла на 131 км автодороги около 19.00. Изначально предполагалось, что ГАЗ Next А21R32 столкнулся с попутно движущимся автомобилем "Lifan", отчего последний отбросило на ограждение дороги. Госавтоинспекция прибыла на место и перекрыла движение авто, которое было полностью восстановлено только после полуночи. В результате удалось выяснить, что "Газель" врезалась в уже припаркованный автомобиль, перед багажником которого стоял его водитель 1980 г.р.

ДТП на 131 км автодороги "Екатеринбург-Тюмень"(2022)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

"По предварительным данным, двигаясь на автомобиле "Lifan", водитель совершил остановку, вышел из авто, проследовал к его задней части и открыл багажник. При этом он находился на дороге в темное время суток, вне населенного пункта, на неосвещенном участке автомобильной дороги, в одежде темного цвета без световозвращающих элементов", - сообщили в УГИБДД.

В результате наезда мужчина скончался. В легковом авто находился пассажир 2002 г.р., как после оказалось - сын погибшего, который также был госпитализирован в хирургическое отделение ЦРБ Камышлова с переломом поясничного отдела и СГМ. Водитель "Газели" не пострадал. Он имеет водительский стаж 30 лет.

ДТП на 131 км автодороги "Екатеринбург-Тюмень"(2022)|Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются причины остановки легкового автомобиля на трассе.

Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области напоминают о необходимости надевать при выходе на дорогу в темное время суток жилет со световозвращающими элементами. Это позволит другим водителям заметить человека в темноте и вовремя затормозить или объехать его.

Теги: Екатеринбург-Тюмень, трасса, ДТП, Газель



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