СМИ: Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs

Известный российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал свою киностудию Bazelevs топ-менеджерам компании – генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову, пишет РБК.

Сумму сделки стороны не раскрывают, но называют ее "рыночной". "Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год", - сообщила Рустамова.

Студия Bazelevs сняла "Ночной дозор" и "Дневной дозор", а также франшизы "Елки" и "Горько!". С 2006 года у компании есть подразделение в Лос-Анджелесе.

Хотя Бекмамбетов вышел из бизнеса, студия продолжает работать с ним как с нанятым режиссером и сценаристом. Американское подразделение останется под управлением режиссера.

Рустамова объясняет решение Бекмамбетова желанием отойти от операционного управления и сконцентрироваться на режиссуре и написании сценариев.

В 2021 году Бекмамбетов в числе других кинодеятелей подписал письмо-обращение к Владимиру Путину с просьбой изменить закон об иноагентах и не распространять действие закона на благотворительные фонды. Государство не прислушалось к подписантам, изменений подобного рода в закон не вносилось.