В Челябинской области уходит в отставку первый замглавы минэкономразвития

Первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

С ней будет расторгнут служебный контракт с 30 декабря. Должность она покидает по собственной инициативе.

Напомним, первым заместителем министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева была назначена в апреле 2014 года. До этого она занимала пост заместителя главы Саткинского района по экономике и стратегическому развитию.