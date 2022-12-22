22 Декабря 2022
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области уходит в отставку первый замглавы минэкономразвития

Первый замминистра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева уходит в отставку. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

С ней будет расторгнут служебный контракт с 30 декабря. Должность она покидает по собственной инициативе.

Напомним, первым заместителем министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева была назначена в апреле 2014 года. До этого она занимала пост заместителя главы Саткинского района по экономике и стратегическому развитию.

Теги: Ирина Акбашева, отставка,



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