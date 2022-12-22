22 Декабря 2022
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Фото: Накануне.ru

В акватории Таманского залива произошел разлив мазута

Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация об этом поступила в ведомство вечером 21 декабря. Уточняется, что разлив нефтепродуктов зафиксирован в Темрюкском районе.

Выставлены боновые заграждения. Угрозы распространения разлитого вещества нет.

По предварительной информации, произошла утечка трех тонн мазута.

На место ЧП отправились экстренные службы, а также оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона.

Теги: таманский залив, разлив мазута



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