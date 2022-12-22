В акватории Таманского залива произошел разлив мазута

Разлив мазута произошел в акватории Таманского залива и на побережье Азовского моря, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Информация об этом поступила в ведомство вечером 21 декабря. Уточняется, что разлив нефтепродуктов зафиксирован в Темрюкском районе.

Выставлены боновые заграждения. Угрозы распространения разлитого вещества нет.

По предварительной информации, произошла утечка трех тонн мазута.

На место ЧП отправились экстренные службы, а также оперативная группа Темрюкского пожарно-спасательного гарнизона.