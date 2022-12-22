Минкульт РФ выделил миллионы Свердловской киностудии на "Школу кино"

Министерство культуры РФ выделило Свердловской киностудии 5 миллионов рублей на организацию образовательных курсов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Это будет уже третий поток "Школы кино" – проекта, который реализуется в рамках глобального перезапуска Свердловской киностудии и кинопроизводства на Урале. Набор на обучение стартует уже в феврале по следующим специальностям: ассистент звукорежиссера; камерамен – ассистент оператора; фокус-пуллер – ассистент оператора, отвечающий за поддержание резкости изображения. Также можно будет выучиться на локейшн-менеджера – специалиста, который отвечает за поиск и подготовку места для съемок и скрипт-супервайзера – ассистента режиссера по работе со сценарием.

Попасть в "Школу кино" можно по результатам конкурса, обучение будет бесплатным. Планируется, что на каждый курс поступит не менее 10 человек, а студенты пройдут практику на кинопроектах Свердловской киностудии в УрФО.

Лучшие выпускники будут приглашены к работе на действующих проектах – сейчас их в производстве 12. Ранее около 30 выпускников были задействованы в съемках полнометражного игрового фильма "Сломя голову", которые состоялись в Екатеринбурге.

Подать заявку на обучение можно на официальном сайте Свердловской киностудии. Заявки принимаются до 15 марта.