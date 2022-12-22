В РАН заявили о "парадоксальном" улучшении настроений россиян

Спустя девять месяцев после начала спецоперации граждане России стали субъективно менее счастливыми, однако при этом уровень оптимизма в отношении будущего страны заметно вырос.

Как сообщил заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик на конференции "Российская экономика под воздействием внешних шоков", "парадоксальное" повышение социального оптимизма более чем на 10 п.п. выявило сравнение результатов репрезентативных соцопросов, проведенных в начале февраля и в ноябре.

Респондентам двух репрезентативных опросов задавали три вопроса:

Смогут ли россияне изменить жизнь к лучшему?

Будут ли наши дети жить лучше нас?

Сможет ли российское общество решить большинство волнующих проблем?

Во всех трех случаях число утвердительных ответов выросло на 7–13 п.п. Так, доля ответивших, что общество сможет решить большинство проблем, выросла с 45 до 58%. Оба опроса проводились поквартирно, что считается наиболее надежным методом.

Нестик отметил, что другие исследования изменения общественных настроений, проведенные при участии Института психологии РАН, также показали рост оптимизма, в том числе по сравнению с 2021 годом.

"Парадоксальное повышение позитивной оценки будущего России в условиях кризиса может быть проявлением эффекта "сплочения вокруг флага»: оно защищает самооценку и позитивную групповую идентичность", — заявил заведующий, сообщает РБК.