У экс-инспектора ДПС изъяли имущество более чем на 179 млн рублей

Лефортовский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры России обратил в доход государства незаконно приобретенное имущество бывшего инспектора дорожно-постовой службы Сергея Кузнецова стоимостью свыше 129 млн руб., а также средства и валюту более чем на 50 млн руб.

Как заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов, Кузнецов, его родственники и другие близкие, когда тот служил, приобрели более 20 объектов недвижимого имущества и автомобиль. В банковских ячейках хранились деньги. При этом сведений о законности источников получения средств, за счет которых оно приобреталось, не представлено.

Отмечается, что квартиры находились, в том числе на территории иностранных государств. Решение суда в законную силу не вступило.