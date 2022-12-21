21 Декабря 2022
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Происшествия За рубежом
Фото:cepolina.com

Посла Франции вызвали в МИД РФ

21 декабря в МИД России был вызван посол Французской Республики в Российской Федерации Пьер Леви, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

Послу был выражен решительный протест в связи с высказываниями Министра Европы и иностранных дел Французской Республики Катрин Колонны о покушении на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого.

Напомним, покушение было совершено 16 декабря. Дмитрий Сытый был госпитализирован в Банги после покушения. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку, содержащую взрывчатое вещество, которое сдетонировало у него в руках. Его состояние тяжелое, врачи борются за его жизнь. Сообщалось, что прежде чем потерять сознание Дмитрий Сытый якобы успел сказать: "Я видел записку: "Это тебе от всех французов, русские уберутся из Африки".

После этого Катрин Колонна заявила, что Франция не имеет отношения к покушению на главу "Русского дома" Дмитрия Сытого. Записку, найденную на месте инцидента, в которой якобы содержалась "угроза от всех французов", она назвала "примером российской пропаганды".

В МИД РФ призвали французских властей воздержаться от антироссийской истерии и подобных обвинений в адрес России.

"Обратили внимание французского посла на неприемлемость очередных обвинений в адрес России в распространении "пропаганды" и "насилии в отношении гражданского населения" ЦАР со стороны неких российских частных военных структур. Эти комментарии звучат особенно неуместно и цинично в тот момент, когда российский гражданин, который серьезно пострадал в результате преступной акции, организованной неустановленными лицами, лишь чудом остался жив и продолжает сложное лечение в больнице. Призываем французские власти воздержаться от неоколониального подхода при работе в регионе, проявляющегося в указывании африканским партнерам, с кем им стоит дружить и сотрудничать, нагнетании антироссийской истерии и создании атмосферы враждебности в отношении российских представителей и специалистов, осуществляющих свою деятельность в стране по приглашению законных властей ЦАР", - говорится в официальном заявлении МИД РФ.

Теги: МИД РФ, посол франции, протест, Катрин Колонна,  Дмитрий Сытый, покушение



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