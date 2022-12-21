Мы ведем действия по спасению населения от геноцида и террора и всегда открыты для диалога - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе специальной военной операции ВС РФ "ведут действия по спасению населения от геноцида и террора и всегда открыты для диалога и переговоров". При этом киевский режим он считает нацистским.

"После откровений госпожи Меркель для всех стало очевидно, что не Россия стала причиной конфликта", - заявил Шойгу на расширенной коллегии Минобороны.

Шойгу рассказал, что ВС РФ "освободили территорию в пять раз больше той, которую ЛНР и ДНР занимали до 24 февраля".

Он привел и другие цифры и факты: "Азовское море снова стало внутренним морем России как это было на протяжении 300 лет нашей истории, более 100 тыс. военных получили госнаграды, 120 получили звание Героев России, боевой опыт получили 250 тыс. военных".

"СВО продемонстрировала высокий профессионализм командующих. Это уникальная возможность проанализировать современный опыт ведения военных операций для совершенствования Вооруженных сил. Наблюдается единство армии и общества", - сказал министр.

"В 2023 году РФ планирует продолжить спецоперацию до её окончательного завершения", - добавил Шойгу.

Президент России Владимир Путин сообщил военным, что "вся страна смотрит на ВС РФ, желает вам успехов, удачи". "Я не сомневаюсь, что все наши цели будет безусловно достигнуты", - сказал он.

"Мы надеемся на конструктивные и содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех", — сказал Путин в завершающей речи на коллегии Минобороны.