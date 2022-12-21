В Ростовской области запретили использовать беспилотники

Губернатор Ростовской области Василий Голубев ввел в регионе различные "транспортные" ограничения. Детали он привел в своем Telegram-канале.

С 22 декабря в Ростовской области вводится запрет на использование беспилотников (исключение – для ряда государственных ведомств); ограничение на выезд с территории Ростовской области через автомобильный пункт пропуска "Весёло-Вознесенский" для грузовиков с грузоподъемностью более 3,5 т (запрет не коснётся спецтранспорта, транспорта, следующего в Крым, задействованного в восстановлении новых субъектов России, перевозящего грузы для создания системы фортификационных сооружений, решения задач СВО и др.); ограничение на въезд в Ростов-на-Дону большегрузов грузоподъемностью свыше 12 т (запрет не коснётся грузовиков с пунктом прибытия – Ростов).

"Меры по беспилотникам пояснения, думаю, не требуют. По большегрузам ограничения вводятся, чтобы убрать их транзит через и без того загруженные дороги Ростова, а также чтобы перенаправить потоки, идущие сейчас через Весёло-Вознесенку на другие автомобильные пункты пропуска – Матвеево-Курган и Куйбышево. Рассчитываю, что ГИБДД отработает слаженно, чётко отрегулировав транспортные потоки", - уточнил Голубев.