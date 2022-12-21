В Ленобласти женщина с карабином пыталась проникнуть на учебную базу и уехать в зону СВО

Вооруженная женщина попыталась прорваться на территорию учебной базы военной академии связи в Сертолово (Ленинградская область). Об этом пишет "Mash на Мойке". В рюкзаке у нее лежал карабин "Сайга", утверждает телеграм-канал.

По его данным, 24-летняя мать двоих детей заявила, что приехала из Ярославля в Петербург для встречи с неким офицером, который якобы пообещал отправить ее в зону СВО. По словам женщины, в августе из этой же части на Украину уехал ее муж.

Военнослужащие вызвали медиков, которые забрали нарушительницу с территории академии. Однако ей удалось сбежать и вернуться к воротам части. По данным канала, после этого женщину поместили в психбольницу.