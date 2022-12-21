В Челябинске прокуратура проверяет школу после жалоб родителей на учителя истории

В Челябинске прокуратура проводит проверку после коллективного обращения родителей филиала одной из школ о психологическом и физическом насилии со стороны учителя истории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

По словам родителей, педагог оскорбляет школьников, а одного из них она ударила. Учительницу обещали уволить, но она продолжает работать.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям должностных лиц школы в части соблюдения прав учащихся образовательного учреждения.