Только 10% россиян считают хорошей идеей взять кредит в настоящее время, — ВЦИОМ

Большинство россиян (76%) считают, что сейчас не самое благоприятное время, чтобы брать кредиты, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Только 10% заявили, что сейчас для этого хорошее время.

Среди опрошенных 47% заявили, что у них и их близких нет кредитов. При этом по одному кредиту точно есть у 24% граждан РФ, более трех - у 7%, два - у 15%, и по три кредита - у 5% россиян.

34% респондентов считают, что сейчас самое лучшее время, чтобы положить свои свободные деньги в банк. 35%, наоборот, находят правильным забрать свои деньги из банка либо вообще не вкладываться.

Ранее сообщалось, что банки стали выдавать меньше кредитов, чем в предыдущие годы: в Сибири такое снижение составило 28%, а в среднем размер потребительского кредитования по стране упал на 17%. Причина в том, что растут просрочки. Кроме того, волна мобилизации и предпринятые государственные меры по кредитным каникулам также наносят удар по банковской сфере.