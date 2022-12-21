21 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.ru

Правительство скоро сможет расширить перечень собираемых биометрических данных - закон

Закон о передаче всех биометрических данных россиян в одну коммерческую компанию - АНО "Центр биометрических технологий" пока вводит только два вида собираемой биометрии - изображение лица и образец голоса. Но уже скоро Правительство сможет расширить список, анонсировал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, который активно продвигал закон.
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Норма о двух видах биометрии будет действовать только до 1 сентября 2024 года. После этого Правительство сможет расширить перечень.

Напомним, закон был принят без обсуждения и обнародования новой редакции, которая появилась только перед самым голосованием. Депутаты проголосовали за закон, который они не читали. Правда, он устанавливает запрет на принудительный сбор биометрии и право гражданина на отказ. Однако, как считают многие эксперты, это право дополняется другим правом - правом государства не оказывать человеку никаких услуг без сдачи биометрии. Эта технология уже была опробована в случае с формально добровольной ковид-вакцинацией, без которой людей отстраняли от работы без сохранения зарплаты.

Теги: биометрия, ЕБС, персональные данные



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