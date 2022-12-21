21 Декабря 2022
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Политика В России
Фото:publicpost.ru

Песков ответил на вопрос о месторасположении Объединенного штаба, в котором побывал Путин

Кремль не имеет права указывать местоположение Объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Поэтому вы знаете и видели, что он (Путин - ред.) был в штабе, но где он находится, мы не говорим", - цитирует его РИА Новости.

Так Песков ответил на вопрос, не находится ли Объединенный штаб, с работой которого ранее ознакомился президент РФ, в Ростове-на-Дону.

Ранее Кремль сообщал, что 16 декабря Владимир Путин побывал в Объединенном штабе войск, которые задействованы в специальной военной операции. Там президент РФ ознакомился с работой штаба, провел отдельные встречи с командующими и выслушал их доклады.

Позднее о том, что Путин в минувшую пятницу побывал в зоне проведения СВО, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев, а также подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Теги: песков, объединеннный штаб войск, путин



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