В Госдуму внесен законопроект о запрете закрывать сельские школы без учета мнения жителей

Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный внес в Госдуму законопроект о том, чтобы запретить закрывать школы в сельском населенном пункте городского поселения без учета мнения его жителей.

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В пояснительной записке отмечается, что в России зачастую в составе городского поселения находится один или несколько сельских населенных пунктов, иногда расположенных на значительном расстоянии от своего административного центра - города. Ликвидировать школы в сельских поселениях, согласно закону, можно только с учетом мнения жителей, а вот на сельские населенные пункты городских поселений такие гарантии не распространяются.

В Федеральном законе об образовании предлагается часть 12 статьи 22 изложить в следующей редакции: "Принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации, расположенной в сельском поселении или в сельском населенном пункте городского

поселения , не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения или сельского населенного пункта".

В связи с этим также предложено уточнить понятие городского поселения Федеральном законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", вернув его к ранее действовавшей редакции.

В России с начала XXI века было закрыто более 20 тыс. сельских школ. Невозможность обеспечить качественное образование в сельских школах является одной из причин его замены цифровым суррогатом, заявил в прошлом году министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

"У нас много малокомплектных школ, не хватает учителей... Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями. Чтобы привести учителей в сельские школы, дать им жилье и полный комплект учебных пособий, таких возможностей у нас нет", - признал чиновник.