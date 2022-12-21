21 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинской области тренера спортшколы осудят за хищение 2,9 млн рублей

В Челябинской области будут судить старшего тренера конноспортивного клуба "Рифей" и руководителя коммерческой организации по обвинению в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, обвиняемые в 2021 году заключили контракты на поставку спортивных лошадей по завышенной стоимости. В результате они похитили 2,9 млн рублей, которые были выделены спортивной школе в качестве субсидии на развитие конного спорта.

Автомобиль и денежные средства обоняемых арестованы.

Теги: спортшкола, Рифей, мошенничество,



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